定年後に再雇用となり、これまでよりも給料が下がってしまったという方は少なくありません。そのような場合に「給付金がもらえる」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。 実際には、条件を満たすことで「高年齢雇用継続給付」という制度を利用できる可能性があります。この記事では、この給付金の金額の目安や、受け取るための条件について分かりやすく解説します。 給料が下がったときにもらえる「高