韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘのダンス動画が注目を集めている。イ・ダヘは4月21日、自身のインスタグラムを更新。【画像】イ・ダヘの妖艶腰つきダンス軽快な音楽に合わせてダンスを披露する動画を投稿している。公開された動画で、しなやかな動きとキレのあるステップで魅了。引き締まったスタイルとすらりと伸びた美脚が際立ち、思わず目を奪われる仕上がりとなっている。さらに、余裕を感じさせる表情とカメラを意識した視