巨人のブライアン・マタ投手（２６）が来日初勝利を目指し、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発する。今季３度目の登板へ、２４日は敵地で最終調整。「ベイスターズの調子がすごくいいというのは聞いている。投手コーチ、スタッフと話したプランを１００％実行できるように」と初対決へ力を込めた。来日後初のデーゲーム。「ナイターでもデーでも自分のルーチンをしっかりやって１００％の準備をしたい」と語り、２週連続屋外球