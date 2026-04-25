元ＮＨＫでフリーの和久田麻由子アナウンサー（３７）がこのほど、メインキャスターを務める日本テレビ系の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート。土曜、後１０・００）への意気込みを改めて語った。同番組では同局の森圭介アナウンサー（４７）もメインキャスターを務める。和久田アナは３月末にＮＨＫを退職。４月からフリーに転身したばかりで、フリーアナが多く所属する事務所「セント・フォース」に