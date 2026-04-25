広島は２４日、マツダスタジアムで投手と野手の指名練習を行った。直近３試合で１３打数１安打、７三振と苦しんでいるドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝は、新井貴浩監督（４９）から直接指導を受け、打撃を修正した。２５日からの阪神２連戦では甲子園に初見参。黄金ルーキーが聖地で復調へのきっかけをつかむ。熱のこもった指導を受け、平川は何度もうなずいた。直後のフリー打撃では両打席から快音を連発。アド