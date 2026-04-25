松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。10Rは6番手から出脚鋭く捲った太田りゆ（31＝埼玉）が快勝した。「打鐘になったらどこからでも仕掛ける覚悟を持っていた。後ろからでも反応して、しっかり射程圏には入っていました。自分の仕掛けどころを見極められる感じはありましたね」今年はヘッドワークで白星を拾うところから始まり、ここ1カ月でようやく以前の野性味を取り戻すところまで来た。本来の