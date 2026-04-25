＜ボルボ中国オープン２日目◇24日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、日没順延になった第1ラウンド（R）の続きと、第2Rが行われた。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は、第1Rに続き第2Rも「67」をマーク。トータル8アンダー・9位タイで決勝にコマを進めた。なお金子はデビューからの連続予選通過を『7』に伸