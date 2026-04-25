＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアー今季メジャー初戦の第2ラウンドが進行している。日本勢は15人が出場。初日最上位の吉田優利は午前組でスタートし、1バーディ・1ボギーの「72」で回り、トータル4アンダーでホールアウト。暫定9位タイと上位をキープしている。【写真】ほとんどプール？これが新コースに用意された池です第2ラウンドで「67」をマークした