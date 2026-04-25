◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人(24日、横浜スタジアム)DeNAの相川亮二監督が、チームは劇的なサヨナラ勝利で6連勝を飾るも、チームをけん引する牧秀悟選手について語りました。牧選手はこの日、3回にサードゴロで1塁へ全力疾走した際に負傷。右足太ももの裏付近を気にする様子を見せた後、足を引きずりながらベンチへ下がりそのまま途中交代となりました。相川監督は牧選手の様子をみて「厳しいと思います。検査はしていない