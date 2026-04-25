プロ野球セ・リーグは24日、予定されていた「中日-ヤクルト」「DeNA-巨人」の2試合が行われました。前日貯金「10」とした首位ヤクルトは、敵地で中日と対戦。先発・松本健吾投手が2回、ボスラー選手にホームランウイングに飛び込む1号ソロで先制を許します。それでも打線がすぐさま奮起し、3回に古賀優大選手の同点タイムリー、さらに4回に赤羽由紘選手の1号2ランで勝ち越しに成功します。援護をもらった松本投手でしたが、6回に大