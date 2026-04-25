俳優の水谷八重子と波乃久里子が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)波乃久里子と水谷八重子＝テレビ朝日提供劇団新派の看板女優で10代の頃から舞台に立ち続ける87歳の水谷と80歳の波乃。出会った頃の波乃は、父が歌舞伎俳優という家で育った根っからのお嬢様で、一方すでに芸能界で活躍していた水谷は当時すでに大スターだったそう。1988年に同番組出演した波乃