米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.778（-0.055） 米10年債4.305（-0.020） 米30年債4.913（+0.002） 期待インフレ率2.429（-0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油相場が軟調に推移し、利回りを押し下げた。米国とイランが土曜日に和平協議を行うと伝わった。バンス副大統領は出席しないが、ウィトコフ特使およびクシュナー