NY原油先物6 月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.40（-1.45-1.51%） ニューヨーク原油は反落。乱高下したが、大きく見れば１７日の安値から続く上昇に対する修正安。イランのアラグチ外相がパキスタンのイスラマバードに到着し、米国もウィトコフ中東特使がパキスタンに向けて出発するとの報道で、アジア時間帯の上げ幅を失う急落となったものの、米国の時間帯に米軍のケイン統合参謀本部議長がイランが５隻