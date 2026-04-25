ドル安が優勢ドル円は一時１５９円台前半米国とイランが和平協議へ＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一時１５９円台前半まで下落する場面が見られた。ドル安のきっかけとしては、米国とイランが土曜日に和平協議を行うと伝わったことや、米司法省がＦＲＢ本部ビルの経費に関するパウエル議長の刑事捜査を取り下げたことが材料視されている。和平協議にはバンス副大統領は出席しないが、