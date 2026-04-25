【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は5営業日ぶりに反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比1.45ドル安の1バレル＝94.40ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議再開への期待感を背景に供給不安が後退し、売り注文が優勢だった。トランプ米大統領がイランとの再協議に向け、ウィットコフ和平交渉担当特使と娘婿クシュナー氏を仲介国パキスタンに派遣