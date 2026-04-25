阪神の坂本誠志郎捕手（３２）がデイリースポーツ読者に向けて思いを綴（つづ）るコラム、「打−ｄｏｚｅｎ−」。第２回は開幕からここまでの強さの秘密を明かした。昨季はブルペンを支えた石井大智投手（２８）が故障、及川雅貴投手（２５）が不調で２軍調整が続いている。中継ぎは苦しい状況ではあるが、一致団結で乗り越えようとしている。「これが野球の面白さ」と誰かのミスを誰かがカバーし、勝利へつながっている現状を分