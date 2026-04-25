セリエA 25/26の第34節 ナポリとクレモネーゼの試合が、4月25日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはデイビッド・オケレケ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、マルティン・パジェロ（M