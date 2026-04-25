リーグ・アン 25/26の第31節 ブレストとRランスの試合が、4月25日03:45にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。 ブレストはエリック・エビンベ（MF）、ルドビク・アジョルケ（FW）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはアブダラー・シマ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）らが先発に名を連ねた