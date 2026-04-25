プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第4節 セルクル・ブリュージュとデンデルの試合が、4月25日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ウマル・ディアキテ（MF）、フラビオ・ナジーニョ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ラグナー・オ