韓国の女子バレーボール選手イ・ダヨンが、大胆すぎるプライベートSHOTでファンを虜にしている。【写真】韓国バレー界の“グラマラス美女”イ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。ハートや太陽の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、黒のラインが入ったロングスリーブTシャツ姿のイ・ダヨンが鏡越しに自撮りをしている。別の写真では屋外で帽子を目深に被ったかと思えば、屋内で首元