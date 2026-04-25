【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの七五三掛龍也が、4月28日に発売される『Oggi』6月号に登場する。 ■静かなオフィスで動き出す“秘密の恋愛” 働く女性に寄り添うリアルな世界観と、心をくすぐるストーリーで支持を集める『Oggi』の人気スーツ企画。今回は完全無欠のアイドル力で魅了する七五三掛龍也を迎え、“後輩社員とのオフィスラブ”という胸キュン必至のストーリ}