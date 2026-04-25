25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の6万140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては423.82円高。出来高は1万356枚だった。 TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比2.09ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60140+420 10356 日経225mi