ソフトバンクの倉野投手コーチがファームで調整中の助っ人3投手の今後の予定について言及した。スチュワートについては「カーターは2軍戦を挟む予定」と話したが、17日のオリックス戦で2回途中7失点と打ち込まれた徐若熙（シュー・ルオシー）は5月1日からの楽天3連戦での復帰が濃厚。楽天戦では1日に来日初登板初勝利を挙げている。また、1軍復帰が遅れているモイネロに関しては「来週にかけて何回かブルペンに入って再来週に