ソフトバンクの守護神・杉山の復帰が早まる可能性が高まった。11日の日本ハム戦後に自身の投球にいら立ってベンチを殴打して左手を骨折。復帰まで1〜2カ月を要する見込みと発表されたが、手術後の経過は順調で既にブルペン投球を再開している。この日も筑後ファーム施設で遠投を行った後にブルペンへ。倉野投手コーチは「普段と変わらずキャッチボールからできている。想定より早く帰って来られそう」と話した。