俳優の石橋凌が、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）に追加キャストとして出演することが発表された。第5話以降、波瑠演じる野宮ルナの回想シーンで度々登場する謎めいた男性を演じる。【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろに