俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のきょう25日放送回には、「アーチにパティオ!?ヨーロッパを旅する家」が登場する。【住人十色】２階までつながるヨーロッパの図書館をイメージして作った本棚舞台は、東京郊外。住人（アルジ）は夫妻ともに会社員の3人家族で、4年前に新居を構えた。珍しい茶色のガルバリウム鋼板で覆われた家の玄関を