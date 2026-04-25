ソフトバンクの柳田が好相性の熊本での活躍を誓った。過去7試合は打率.348、3打点。「勝ちゲームを見せられるようにしたいなという気持ちだけです」と口にした。16年の熊本地震の発生後は被災地訪問や復興イベントにも多く参加した。翌17年5月13日の楽天戦では大スランプから脱出する3安打2打点をマーク。両軍が「熊本を、野球で元気に！」と記されたリストバンドを着用し臨んだ一戦でヒーローとなった。球場名物の巨大クスノ