待ち望まれる侍右腕の完全復調――。ソフトバンクの松本裕樹投手（３０）が２３日の西武戦（ベルーナ）で２セーブ目を挙げた。現在、昨季セーブ王に輝いた杉山が左手を骨折して離脱中。今春のＷＢＣに出場した実績十分の３０歳が代役１番手で指名されるのは当然だった。結果は２点リードの場面で登場し、２安打１失点。１２日に杉山が登録を抹消されて以降、セーブ機会が訪れるゲームは初めてだった。松本裕は１１日の日本ハム