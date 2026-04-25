タレント・長嶋一茂と霜降り明星・粗品がタッグを組んだ日本テレビ系新トークバラエティー『一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー』が、きょう25日（後4：00〜後4：55）に放送される。【番組カット】写真から伝わる忖度なし感！長嶋一茂＆粗品同番組では、コンプライアンスや正論に縛られ、本音を言いづらい時代に、政治からスポーツまで忖度なしに斬ってきた長嶋と、賛否両論を巻き起こす鋭い視点で注目を集める粗品が初タッ