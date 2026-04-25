元NHKアナウンサーの和久田麻由子さんが、メインキャスターを務める日本テレビの新報道番組『追跡取材 news LOG』（25日・よる10時スタート）の放送を前に、番組の見どころを語りました。日本テレビに24年ぶりに新しく誕生する報道番組『追跡取材 news LOG』は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型のニュース番組です。和久田さんは、森圭介アナウンサーとメインキャスターを担当します。新しい環境