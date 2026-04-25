ＤｅＮＡは２４日の巨人戦（横浜）に２―１でサヨナラ勝ちを収め破竹の６連勝。船出後初の「貯金１」を手にした相川亮二監督（４９）率いるチームは３位・巨人に０・５差と肉薄。Ａクラス浮上まであと一歩のところまでこぎつけた。指揮官が就任以降、ナインに説き続けた「凡事徹底」の哲学がこの日の戦局を動かした。０―１のビハインドで迎えた８回に先頭・京田が右翼線への二塁打を放つと佐野の一ゴロの間に三進。一死三塁と