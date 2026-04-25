ソフトバンク・上沢が25日のロッテ戦に先発する。熊本での公式戦登板は日本ハム在籍時の19年5月18日のソフトバンク戦以来。7回2失点で千賀との投げ合いに敗れた。18年のオールスターでも4番手で登板した経験もある。「年1回なので熊本のためにも勝ちたい。早めに行って（熊本）城にでも行こうかな」。名城からパワーをもらい自身3連勝を狙う。