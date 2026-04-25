7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、28日発売のファッション雑誌『Oggi』6月号（小学館）に登場する。人気のスーツ企画では、完全無欠のアイドル力で魅了する七五三掛を迎え、“後輩社員とのオフィスラブ”という胸キュン必至のストーリーを届ける。【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也舞台は同じ部署で働くオフィス。後輩の彼と仕事の合間に交わす何気ない会話やふとした視線、距離が縮まる