◇JABA長野大会予選リーグミキハウス7―4ロキテクノ富山（2026年4月24日佐久総合運動公園）ミキハウスの新人・大島正樹外野手（22）が公式戦初スタメンで鮮烈デビューを飾った。「1番・中堅」として出場すると、2安打3四死球で全5打席に出塁。予選リーグ初戦で、チームに貴重な1勝をもたらした。「（5打席出塁は）自分でもビックリしました。日立市長杯で打席に立たせていただき、良い状態だったので自信を持って試合に