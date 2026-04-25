ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比79.61ドル安の4万9230.71ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から売り注文が優勢となった。ただイランのアラグチ外相が24日夜に仲介国パキスタンを訪問すると伝わったほか、トランプ米大統領がウィットコフ和平交渉担当特使らをパキスタンに派遣すると報じられたことから、下