ＤｅＮＡ２−１巨人（セ・リーグ＝２４日）――ＤｅＮＡがサヨナラ勝ちで連勝を６に伸ばし、今季初の勝ち越し。延長十一回、戸柱の適時打で試合を決めた。巨人は救援陣が粘りきれず、３連勝を逃した。１１試合が１点差試合同点の延長十一回、ＤｅＮＡ・戸柱の打球が中堅手の上を越えてサヨナラ負けを喫すると、巨人ナインは険しい表情でベンチに引き揚げた。５連勝中の相手の勢いにのまれる分岐点は、１―０から逃げ切りを図っ