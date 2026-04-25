ノア５月２日の東京・両国国技館大会でＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）に挑戦するシェイン・ヘイスト（４０）が王座戦への意気込みを激白。メインを争うファン投票も決まったＯＺＡＷＡ＆内藤哲也への胸中も吐露した。２０１１年にノア初参戦したヘイストはその後、米ＷＷＥや新日本に戦場を移して活躍。現在、約１０年ぶりにノアマットに上がっているが「すごくいい印象だし、ワクワク