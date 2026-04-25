◇パ・リーグ日本ハム2―3オリックス（2026年4月24日京セラD）日本ハムの伊藤が8回7安打3失点で今季初完投も、2敗目を喫した。今季初の中5日での登板は「性に合っている。ほぼ良かった。次に気持ち良く準備できる」と手応え。新庄監督も「今シーズン一番（の投球）。切れのあるボールがいっていた」と評価した。1―3の9回は1点を返し、なお2死一塁で代走の矢沢が二盗を成功させたが後続が凡退し、2連敗を喫した。