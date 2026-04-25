俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）第3話が、きょう25日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。【場面写真】タツキ（町田啓太）の元妻（比嘉愛未）本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊ん