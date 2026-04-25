東京女子プロレスの遠藤有栖（２７）がプリンセス・オブ・プリンセス（プリプリ）王者で?親友?の荒井優希（２７）から、ベルトとともに髪の毛の色も?奪取?するプランを披露した。遠藤は５月４日、後楽園大会で荒井の持つプリプリ王座への挑戦を控えている。２４日の新宿フェイス大会では鈴芽とのタッグで荒井、風城ハル組に快勝。試合後、取材に応じ「もう確信に変わりましたね。これは荒井優希からベルトを取れます」と自信を