「皆さんに『いい歌だね』と言っていただけるメロディは、ふとしたときにスーッと浮かんでくるものが多いですね。今はその浮かんだメロディを、スマホのボイスメモに鼻歌……ラララで録音していますが、携帯がなかった時代に活躍したのが、このラジカセでした」18歳でデビュー。3枚めのシングル『翼の折れたエンジェル』のメガヒットで、ロックシンガーとしての確かな地位を築いた中村あゆみ（59）が手にしたのは、これが5台めに