サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）の食生活の秘密が詳細に明かされ、話題となっている。Ｃ・ロナウドは４１歳を迎えても鍛え上げられた肉体を維持し、ファンを魅了し続けている。英国メディア「サン」によると、元専属シェフのジョルジョ・バローネ氏が秘訣について告白。意外な飲み物を摂取していないことが明らかになった。バローネ氏は「クリスチアーノ・ロナウドの食生活はバランスが