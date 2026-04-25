首位を走っていても、爆弾はブルペンに残っている。ヤンキースは２３日（日本時間２４日）に敵地フェンウェイ・パークでレッドソックスに４―２で勝利。ボストンの宿敵相手に３連戦をスイープし、連勝を６に伸ばして同日時点１６勝９敗でア・リーグ東地区首位を守った。ただ、快走ムードの裏で補強論は早くも熱を帯びている。米メディア「ヘビー」は２４日（同２５日）、ヤンキースが８月３日（同４日）のトレード期限前にブル