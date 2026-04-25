わたしのなかで、大晦日の『NHK紅白歌合戦』のフィナーレといえば、出場歌手全員で歌うスコットランド民謡『オールド・ラング・サイン』が原曲となっている『蛍の光』です。みんなでステージに集まってこの歌を歌うと、「あぁ、今年も終わるんだなぁ」というかすかな寂しさと同時に、ステージに立たせていただいたことへの感謝の気持ちが溢れてきます。わたしの記憶にあるもっとも古い『紅白』は、小学5年生のときに観た『第