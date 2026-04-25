今季も王朝継続を狙うドジャースの「独走」に、同じナ・リーグから待ったをかける存在となるのか。ブレーブスへの期待値が一気に高まっている。２３日（日本時間２４日）時点で１８勝８敗、勝率６割９分２厘。全３０球団トップの勝率を誇り、ナ・リーグ東地区では２位マーリンズに５・５ゲーム差をつけて首位を堅持している。メッツ、フィリーズが序盤からもたつく中、アトランタだけが明確に抜け出した格好だ。２３日（同２４