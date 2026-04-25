4月19日、選挙カーに乗って新宿を移動していたのは、野呂佳代だ。上下薄ピンク色のスーツを着用し、まるで本物の政治家さながらに、熱烈に沿道に向かって手を振っていた。「4月20日に初回が放送されたドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）の撮影ですね。この日は女優の黒木華さんも選挙陣営スタッフ役として黄色の上着を着用して撮影に挑んでいましたよ。撮影前、黒木さんはスタッフと談笑しながら『じゃがりこ』をつまむなど