高橋藍がSVリーグのサントリーを退団バレーボール男子SVリーグのサントリーサンバーズ大阪は24日、高橋藍ら4選手が今季限りで退団すると発表した。日本バレー界有数の人気選手からの知らせに、ファンからは「やっぱり寂しいよ」と驚きの声が並んだ。24歳の高橋は、日体大時代からイタリアでプレー。卒業後の2024年にサントリー入りした。日本代表としても東京、パリの両五輪で活躍。退団にあたっては公式Xで「サンバーズでプレ