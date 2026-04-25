気付くと、地元にもう何年も帰ってない。帰る理由よりも、帰らないメリットの方がデカいのが最大の事由だ。なにせ僕の出身地である宮崎は、特に見どころが多いわけでもないし、交通のアクセスは悪いし、スーパークレイジーくんとかを当選させた前科を持つ県である。わざわざ帰るに足る強い理由ってのが見当たらないのだ。しかし、故郷についてそういう感覚でいる僕も、宮崎を他県の人から小馬鹿にされると、なんか悲しくなるんだよ