今や射幸性の高いマシンばかり出るようになったスマートスロット、通称スマスロ。メダルレスになったのはいいが、ATに上位と下位という無駄で無粋な概念をつけたり、打ち手側には一つも面白くなく、遊技の負担でしかないような、有利区間を考慮した立ち回りが必要になったり、その上でもちろん従来通り設定推測もしなければならず、どう考えても渋い戦いになりがち。そんなマシンだらけなのが今のホール環境だ。とりわけ昨今はメー