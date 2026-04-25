最近は日常的にChatGPTをはじめとしたAIを使っている人も多いだろう。ちょっとした質問や悩みにも論理的に回答してくれる便利な存在だが、そんなAI相手に感情をぶつけて喧嘩する人もいるようだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「AIと喧嘩した事ある人」というトピックが立ち、AI相手に本気でブチギレる人々からの報告が相次いだ。トピ主は「Geminiとめちゃくちゃ喧嘩してしまいました」と告白しているが、誰しも一度は、融通の利か